CHP Lideri Kılıçdaroğlu Mustafa Kemalpaşa İlçesi'nde, Muhtarlar ve Sivil Toplum Örgütü...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Mustafa Kemalpaşa İlçesi'nde, Muhtarlar ve Sivil Toplum Örgütü...

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kemalpaşa
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