CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlanlara Bakın 'Meclis Güçleniyor' Diyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlanlara bakın 'Meclis güçleniyor' diyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'İlanlara Bakın 'Meclis Güçleniyor' Diyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlanlara bakın 'Meclis güçleniyor' diyor. Dişleri sökülmüş aslan gibi kalacak, yetkileri alınacak. Nasıl güçleniyor. Toplumu kandırmaya çalışıyorlar"
-"Rejim değişiyor. Kendileri anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı 'Halk kendi devletini kuracak' diyor. Biz bu rejimi acıyla kurduk, göz yaşıyla kurduk, kanla kurduk. Neden rejimi değiştiriyoruz"

BURSA - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.

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