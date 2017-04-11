CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlanlara Bakın 'Meclis Güçleniyor' Diyor.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlanlara bakın 'Meclis güçleniyor' diyor.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlanlara bakın 'Meclis güçleniyor' diyor. Dişleri sökülmüş aslan gibi kalacak, yetkileri alınacak. Nasıl güçleniyor. Toplumu kandırmaya çalışıyorlar"
-"Rejim değişiyor. Kendileri anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı 'Halk kendi devletini kuracak' diyor. Biz bu rejimi acıyla kurduk, göz yaşıyla kurduk, kanla kurduk. Neden rejimi değiştiriyoruz"
BURSA - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.
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