CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İlanlara bakın 'Meclis güçleniyor' diyor. Dişleri sökülmüş aslan gibi kalacak, yetkileri alınacak. Nasıl güçleniyor. Toplumu kandırmaya çalışıyorlar"

-"Rejim değişiyor. Kendileri anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı 'Halk kendi devletini kuracak' diyor. Biz bu rejimi acıyla kurduk, göz yaşıyla kurduk, kanla kurduk. Neden rejimi değiştiriyoruz"



BURSA - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.