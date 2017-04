CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gönen'de Halka Seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Gönen ilçesinde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Bunun bir parti ile seçimle ilgisi yok bu bir demokrasi itibar meselesi. 80 milyonu tek adama teslim edecek miyiz? 80 milyon aklı tek adamın aklına teslim edecek miyiz? Hayır diyeceğiz çünkü atalarımız dedelerimiz bize akıl akıldan üstündür dediler. Şimdi deniyor ki 80 milyona gerek yok bütün yetkileri bir kişiye verelim o istediği gibi memleketi yönetsin. Bunun A partisi ile B partisi ile ilgisi yok. Herhangi bir partinin üyesi olan veya hiçbir partinin üyesi olmayan 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum sandığa gideceğiz hayır oyunu kullandığımız zaman bu ülkeye en büyük hayrı yapacağız" dedi.



3 bin kişinin takip ettiği mitingte eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz millete? Şu kanaate vardım ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecekler. Ben olmasam onlar miting de düzenlemeyecekler. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim. Ben millete söz verdim hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim. Yetkisi alınmış parlamento güçlü parlamento değildir. Sandığa güle oynaya gideceğiz. Birlikte huzur içinde yaşamak için, onur içinde yaşamak için... Deniyor ki bu anayasa değişikliği gelirse istikrar gelecek. Sanki 15 yıldır bu ülkeyi başkası yönetiyor. 15 yılda hangi kanunu çıkaramadınız siz? Millete anlattıkları tek konu var o da benim" dedi.



Kılıçdaroğlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Her türlü baskıyı yapıyorlar. Hep birlikte demokrasiye sahip çıkacağız. Yeni bir demokrasi destanı yazacağız. Buna yürekten inanıyorum. Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz. Demokrasi gereği milletvekillerini seçelim diyoruz. Öyle bir düzen getiriyorlar ki; her türlü yolsuzluğu yapsalar dahi hesap sorulamayacak. Mütedeyyin kardeşlerim; kul hakkı yemenin günahını siz bilirsiniz. Kul hakkı yiyenden hesap sorulmayacaksa buna nasıl evet diyeceksiniz? Yolsuzluk yapan, tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyen bir bakana soru dahi soramayacağım. Meclis kürsüsünden neden diyemeyeceğim"



Cenazeye katıldı



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Gönen CHP İlçe teşkilatına geçti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü esnasında izdiham yaşanırken, bir çok kişi ezilme tehlikesi atlattı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Gönen'de hayatını kaybeden Hilal Üstündağ'ın ailesine camide taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, TEOG sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak derece elde eden Hilal'in ailesine baş sağlığı diledi. - BALIKESİR