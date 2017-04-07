CHP lideri Kılıçdaroğlu gazetelerin temsilcileriyle bir araya geldi



İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Genel Yayın Yönetmenlerinin de bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Swiss Otel'de aralarında Genel Yayın Yönetmenlerinin de bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının sonunda CHP lideri Klıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

(MH- ÖY-