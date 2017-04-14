CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı Makamı Tarafsız Olmak Zorundadır"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olmak zorundadır" -"Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olursa seksen milyonu nasıl temsil edecek" -"Bir partinin genel başkanı hakim tayin eder mi?
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olmak zorundadır"
-"Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olursa seksen milyonu nasıl temsil edecek"
-"Bir partinin genel başkanı hakim tayin eder mi?"
-"Vatandaşın evet vermesi gerektiğini söyleyenler vatandaşa neden evet vermeleri gerektiğini anlatmıyor"
-"Yeni anayasa değişikliğine göre milletvekili bakana soru bile soramayacak"
- "Hükümet programı bile mecliste görüşülmeyecek"
-"Milleti meclise sahip çıkmaya davet ediyorum"
İSTANBUL - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu STK'lar ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.