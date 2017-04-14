CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olmak zorundadır"

-"Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olursa seksen milyonu nasıl temsil edecek"

-"Bir partinin genel başkanı hakim tayin eder mi?"

-"Vatandaşın evet vermesi gerektiğini söyleyenler vatandaşa neden evet vermeleri gerektiğini anlatmıyor"

-"Yeni anayasa değişikliğine göre milletvekili bakana soru bile soramayacak"

- "Hükümet programı bile mecliste görüşülmeyecek"

-"Milleti meclise sahip çıkmaya davet ediyorum"



İSTANBUL - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu STK'lar ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.