CHP Lideri Kılıçdaroğlu: " (Cumhurbaşkanı ile Erdoğan'la televizyonda tartışma programı yapılırsa) Kendime güveniyorum. Kesinlikle ikna ederim. Bu anayasa değişikliğinin ne kadar büyük bir risk olduğunu anlatırım"

-"Eşit bir yarış yapılmıyor"

-"Gaziantep'te evet' çadırını ziyaret ettiğimde bir vatandaş bana 18 yaşında vekilliğe neden karşısınız diye sordu. Değiliz deyince şaşırdı. Vekillik yapıp ömür boyu askerlikten muaf olacaklar için buna karşıyız"

-" (Cumhurbaşkanı ile Erdoğan'la televizyonda tartışma programı yapılırsa) Kendime güveniyorum. Kesinlikle ikna ederim. Bu anayasa değişikliğinin ne kadar büyük bir risk olduğunu anlatırım"

-"(Evet çıkması halinde) Şunu açık ve net ifade edeyim. Devletin bütün baskısına rağmen, iktidarın bütün baskısına rağmen, 'hayır' çıkacak. Tek bir kişiye Türkiye Cumhuriyeti emanet edilemez. Osmanlı bile sadece padişaha emanet edilmemiştir"

-"(Fransa'daki sistem) Yargı bağımsız, güçler ayrılığı ilkesi var. Burada hakimi başkan tayin edecek. Nasıl bağımsız olabiliecek? Hakem aynı zamanda bir kulübün üyesiyle o hakem tarafsız olur mu? Bir siyasi partinin genel başkanı bir mahkemeye hakim tayin ederse adalet olmaz"



ANKARA - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK ve Kanal D ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.