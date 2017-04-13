CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Çatlasalarda Patlasalarda Onlara Cevap Vermeyeceğim"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Çatlasalarda patlasalarda onlara cevap vermeyeceğim" -"Sandığa giderken herkesin düşünmesi lazım" -"Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz" -"Ben olmasam onlar miting yapmayacak"BALIKESİR - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gönen'de konuştu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Çatlasalarda patlasalarda onlara cevap vermeyeceğim"
-"Sandığa giderken herkesin düşünmesi lazım"
-"Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz"
-"Ben olmasam onlar miting yapmayacak"
BALIKESİR - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gönen'de konuştu.