CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Çatlasalarda Patlasalarda Onlara Cevap Vermeyeceğim"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Çatlasalarda patlasalarda onlara cevap vermeyeceğim" -"Sandığa giderken herkesin düşünmesi lazım" -"Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz" -"Ben olmasam onlar miting yapmayacak"BALIKESİR - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gönen'de konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Çatlasalarda Patlasalarda Onlara Cevap Vermeyeceğim'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Çatlasalarda patlasalarda onlara cevap vermeyeceğim"
-"Sandığa giderken herkesin düşünmesi lazım"
-"Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz"
-"Ben olmasam onlar miting yapmayacak"

BALIKESİR - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gönen'de konuştu.

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