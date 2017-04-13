CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Çatlasalarda patlasalarda onlara cevap vermeyeceğim"

-"Sandığa giderken herkesin düşünmesi lazım"

-"Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz"

-"Ben olmasam onlar miting yapmayacak"



BALIKESİR - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gönen'de konuştu.