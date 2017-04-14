CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Böyle Anayasa Değişikliği mi Olur 12 Eylül Anayasasından Ne Farkı Var"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Böyle anayasa değişikliği mi olur 12 eylül anayasasından ne farkı var" -"Darbe döneminin başka bir versiyonunu yaşatmaya çalışıyorlar" -"Asgari ücreti dondurdum bir kararname o kadar bitti: Hiç tartışılmayacak bunlar" -"Milletvekilleri konu mankeni olarak...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Böyle anayasa değişikliği mi olur 12 eylül anayasasından ne farkı var"
-"Darbe döneminin başka bir versiyonunu yaşatmaya çalışıyorlar"
-"Asgari ücreti dondurdum bir kararname o kadar bitti: Hiç tartışılmayacak bunlar"
-"Milletvekilleri konu mankeni olarak gönderilmiyor"
-"Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözüyor?"
-"Nasıl bir atmosfer içerisinde anayasa yapıyoruz"
-"Böyle anayasa değişikliği mi olur 12 eylül anayasasından ne farkı var"
İSTANBUL - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu STK temsilcileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.