CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Böyle anayasa değişikliği mi olur 12 eylül anayasasından ne farkı var"

-"Darbe döneminin başka bir versiyonunu yaşatmaya çalışıyorlar"

-"Asgari ücreti dondurdum bir kararname o kadar bitti: Hiç tartışılmayacak bunlar"

-"Milletvekilleri konu mankeni olarak gönderilmiyor"

-"Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözüyor?"

-"Nasıl bir atmosfer içerisinde anayasa yapıyoruz"

-"Böyle anayasa değişikliği mi olur 12 eylül anayasasından ne farkı var"



İSTANBUL - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu STK temsilcileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.