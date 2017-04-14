CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "AK Parti, MHP'li, HDP'li, Saadet Partili yurttaşlarım gelin cumhuriyetimizi koruyalım"



-"Davet ettim, hakikatin ortaya çıkmasından korktular, gelmediler. TV'lere çıkıp kendi düşüncelerini topluma anlattılar. Nasılı anlattılar, neden sorusuna cevap vermediler. Oysa birlikte uygarca tartışabilseydik, neden diye soracaktım. Neden milletvekili bakana soru soramıyor"

-"AK Parti, MHP'li, HDP'li, Saadet Partili yurttaşlarım gelin cumhuriyetimizi koruyalım"

-"Bu ülkede yeni bir haneden gerekiyorsa hep birlikte soralım; neden? Bizim evlatlarımız Arap çöllerinde şehit olurken Suriyelilere vatandaşlık veriliyor, neden?"

-"Neden diye düştük yollara, yanıtını almadan sandığa gidiyoruz"



İSTANBUL - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi.