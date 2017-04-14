CHP Lideri Kılıçdaroğlu: '16 Nisan Referandumunda Çok Güçlü Bir Hayır Yanıtını Hak Ettiler'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "16 Nisan referandum unda çok güçlü bir hayır yanıtını hak ettiler" İSTANBUL - - Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyerek, "16 Nisan referandum unda çok güçlü bir hayır yanıtını hak ettiler."dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ortaköy Feriye Restoran'da düzenlediği basın toplantısıyla anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği tartışmaları gündeme geldiğinden beri neden değiştirilmek istendiğini söyleyerek,"Beyhude yanıt bekledim. İzah yerine hakaret işittim. İşsizlik, terör gibi sorunlar varken neden anayasa değişikliği dediğimde terörist, hain olarak suçlandım. Neden TBMM işlevsiz bırakılıyor dediğimde,"Sen de darbecisin "iftiralarını hayretle izledim. Defalarca televizyon programına çıkmayı teklif ettim. Ama hakikatin ortaya çıkmasından korktular gelmediler.Nasılı anlattılar ama neden sorusuna hiç cevap vermediler. Uygarca tartışma imkanı bulsaydık neden diye soracaktım. Neden milletin vekili meclis kürsüsünden bakana soru soramıyor. Neden meclisi küçük görüyor aşağılıyorsunuz? Neden Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığını ortadan kaldırıyorsunuz'Dağa taşa meclisin yetkisi arttırılıyor diye yazıp günaha giriyorsunuz" dedi. CHP Lideri ardından 17 maddeyle sorular sorarak Neden' sorusunun cevabını aradı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Neden diyerek düştük yollara maalesef cevabını alamadan sandığa gidiyoruz. Anayasa değişikliğinin yedinci maddesi ile cumhurbaşkanlığının tarafsızlık yetkisi ortadan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi veriliyor. Atatürk'e bile verilmeyen bu yetki tek adama verilmek isteniyror. İnsanı yaşamında neden diye sorgulayanlar ilerler. Bize sizlere neden bu anayasa değişikliği sorusunun cevabı verilmedi. Hakaretlerle iftiralarla ve yalanlarla bu soru hep geçiştirildi.O yüzden 16 nisan referandum unda çok güçlü bir hayır yanıtını hak ettiler. Sorularımıza cevap verilmediği için hep birlikte hayır diyerek bir demokrasi destanı yazacağız. Türkiye'ye yakışan budur."