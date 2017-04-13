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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de İş Adamları ile Biraraya Geldi (3)
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de İş Adamları ile Biraraya Geldi (3)
13 Nisan 2017 Perşembe 20:18
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[9497163] DHA
Kemal Kılıçdaroğlu
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İzmir
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Kılıçdaroğlu'nu silahlı askerler karşılayınca ortalık karıştı
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