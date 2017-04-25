CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Aym Başkanı Referandumun Şaibeli Olduğunu Açıkça Ortaya Koydu"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "AYM Başkanı referandumun şaibeli olduğunu açıkça ortaya koydu"ANKARA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "AYM Başkanı referandumun şaibeli olduğunu açıkça ortaya koydu"
ANKARA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 55. yıldönümü töreninde konuşma yapan Zühtü Arslan'ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Referandumun şaibeli olduğunu açıkça ortaya koydu" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında YSK üyelerine de yüklenerek "YSK'daki hakimlerde vicdan olmadığı için, onlar ahlak yoksunu olduğu için onlara soymuyorum ben. Bütün vatandaşlarıma soruyorum; Bunların hakkını kim koruyacak?" dedi.