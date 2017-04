CHP'li Yılmaz: "Suriye'de Vekalet Savaşının Sahipleri Sahaya İniyor"

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Suriye'de vekalet savaşının ötesine geçiyor artık asıllar sahaya iniyor. Hep taşeronlar kullanıldı, taşeronlar Suriye'de savaştılar. Patronlar, ağababalar hep dışarıda durdu. Şu anda asıl olanlar sahaya iniyor. Amerika iniyor, Rusya iniyor, gerçek manada ve İran iniyor" dedi.



CHP'li Öztürk Yılmaz, milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal ile birlikte partisinin referandum çalışmaları için Ardahan'a geldi. Heyetin basın açıklamasında dış politika ile ilgili konuşan CHP'li Yılmaz, Suriye meselesinin yeni bir boyut kazanmaya başladığını ve vekalet savaşlarının sona erdiğini söyledi.



Yılmaz, "Amerika Birleşik Devletleri kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek ilk defa doğrudan bir saldırı gerçekleştirdi. Rusya, İran ile Müttefikleri de Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgiyi aştığını ve Amerika'ya karşım büyük bir öfke içerisinde olduklarını açıkça belirttiler. Suriye'de vekalet savaşının ötesine geçiyor artık asıllar sahaya iniyor. Hep taşeronlar kullanıldı, taşeronlar Suriye'de savaştılar. Patronlar, ağababalar hep dışarıda durdu. Şu anda asıl olanlar sahaya iniyor. Amerika iniyor, Rusya iniyor, gerçek manada ve İran iniyor. Dikkat ederseniz artık taşeronlarla konuşmuyorlar, doğrudan birbirleriyle konuşuyorlar. Kritik bir aşamaya girdi, umuyorum Suriye'de biran önce bir siyasi bir çözüm olur. Çatışma dili ve tehdit bir an önce son bulur. Aksi takdirde Suriye'de bölgesel ve küresel güçlerin başlatacağı savaş dünya savaşına yol açacaktır. Çünkü Suriye zaten bitti, artık bölgede diğer ülkeleri de içerisine alan top yekün savaş durumuna getiriyor dünyayı" şeklinde konuştu.



Enosis kararı



Kıbrıs'ta, Enosis referandum unun okullarda kutlanmasına da değinen Yılmaz, "1950 yılında Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesinin ilhakını öngören Enosis kararının ders kitaplarında okunmasını ön görüyordu. Bunu gerekçe gösterdiler ve sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da görüşmelerden çekilme kararı almıştı. Şimdi Rum tarafı bu kararı gözden geçirdi ve parlamentonun yetkisinden aldı ve Rum Milli Eğitim Bakanlığına vermiş oldular. Enonis kararının alınıp Milli Eğitim Bakanlığına verilmesi bile hala Rumların kaya yapısını ortaya koyuyor. Rum değişmiyor, Rum adayı tamamen ilhak etmek istiyor. Asla Türklerle gerçek manada bir ortaklık, siyasi bir eşitlik düşünmüyor. Bu zamana kadar böyle geldi ve sayın Akıncı ne olursa olsun bir çözümden uzak durması gerekir." dedi.



"Bu anayasa değil bana yasadır"



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bir tanesi çıksın 18 maddeden vazgeçtim 1 tek maddeyi çıksın desin ki Ardahan'ın Kars'ın, Erzurum'un, Trabzon'un, Rize'nin derdine derman olacak şu madde var desin ben de oy vereceğim" dedi.



Tekin, "Bu 18 madde acaba 80 milyon yurttaşın anayasası mıdır yoksa bana yasa mıdır. Bu bir anayasa paketi değil bu bana yasadır. Bir darbe oldu ve darbede üzülerek söylüyorum çok ağır bedel ödedik. 249 tane şehidimiz oldu, 80 milyon yurttaşımız mağdur oldu. Ondan önce 17-25 Aralık oldu. 17-25 Aralık ta bir ülke nasıl soyulur, nasıl paraları çalınır bunun fotoğraflarını gördük. Dünya da örneği olmayan bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Siyasiler darbeden sonra bir takvim koydular. Hukuk işliyor ise siyasilerin takvim koyması mümkün olabilir mi, 17-25 Aralıktan sonra? Öncesinde her şey türlü şey yapabilirsiniz ama sonrasına hesap soracağız. Çok şükür ağır aksak ta olsa Türk Hukuk sisteminde halen vicdan taşıyan yargıçlar 2004 yılını baz aldılar. Bu ne demektir? Yani yarın darbecilerle FETÖ'cüler de hesaplaşıldığı zaman 2004 yılından itibaren bütün süreci ele alacaklar ve her kes buradan hesap verecek. Yani ne istediyseniz verdim cümleleri ile kurtaramayacaksınız. Her kes Hukuk sisteminde hesap verecek. O zaman ne oluyor? 2004 ile 2017 arasındaki uygulamaların ne kadar ağır uygulama olduğunu her kes çok iyi biliyor. Ne yapacaksın buna bir Anayasa değil bana yasa yapacaksın. Bir tanesi çıksın 18 maddeden vazgeçtim 1 tek maddeyi çıksın desin ki Ardahan'ın Kars'ın, Erzurum'un, Trabzon'un, Rize'nin derdine derman olacak şu madde var desin ben de oy vereceğim." ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN