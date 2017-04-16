CHP'li Yılmaz Oyunu Ardahan'da Kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, oyunu Ardahan'da kullandı.



Kent merkezine bağlı Sugöze Köyü İlkokulu'na gelen Yılmaz, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 1090 nolu sandıkta oy kullandı.



Yılmaz, oy verme işlemi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye için tarihi bir gün olduğuna işaret etti.



Tarihi gün olması dolayısıyla herkesin heyecanlı olduğunu gözlemlediğini ifade eden Yılmaz, "Sonucun demokrasinin zaferiyle sonuçlanmasını umuyoruz. Çünkü insanlar seçimlerden, darbe girişiminden, olağanüstü halden ve daha sonraki süreçte yaşanan bütün olumsuzluklardan yoruldu. Umarım halk oylaması demokrasinin zaferiyle sonuçlanır ve hayırlı olur inşallah." dedi.



Yılmaz, görevliler ve köylülerle sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.