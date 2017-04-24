Dha ANKARA - CHP'li Yılmaz Balıkesir'de büyük kusur var, Genelkurmay Başkanı derhal görevden alınmalı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması hakkında Genelkurmay Başkanlığı'nca inceleme başlatılmasına ve 'Kasıt yok, kusur var' değerlendirmesine ilişkin Balıkesir'de büyük kusur var evet. Eşek adasına ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanıdır. Derhal görevden alınmalıdır. Böyle büyük bir kusura nasıl sebebiyet verdi diye Genelkurmay Başkanını hemen görevden alsınlar dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de askeri törenle karşılanmasına ilişkin başlatılan incelemeyi değerlendirdi. CHP'li Yılmaz, şöyle konuştu



Ege'de Eşek Adası'na Yunan Savunma Bakanı geldi. Milli Savunma Bakan ise 'Şov yaptı Yunan Savunma Bakanı' diye açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanı ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin 'Genelkurmay Başkanı'mızın direktifi üzerine inceleme başlattık, raporumu tamamladım. Kasıt yok, kusur var' dedi. Herhalde birileri üzülmüş. Türkiye'nin ana muhalefet partisi başkanıyla ilgili bu tırnak içinde 'kusur'a kim mahal verdi diye araştırma yapıyorlar. Bunların kanına dokunmuş. Bu zatı muhteremlerin Barzani gelirken İstanbul ve Ankara'ya, altına kırmızı halılar serildiği, göndere bayrak çekildiğinde, Yunan Savunma Bakanı Eşek Adası'na gittiğinde bunların kanına dokunmuyor mu Balıkesir'de büyük kusur var. Evet. Eşek Adası'na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı'dır. Derhal görevden alınmalıdır. Türkiye'nin bir ordusunun başındaki kişinin bu kadar siyasi işlere karışması, ordunun yüreğimizdeki asker sevgisine ciddi darbedir. Siyasetin şakşakçılığını yapmak onlara düşmez. Onlar görevlerini yapsınlar. Ege'de işgal altında olan ada, adacık ve kayalıklarla ilgili bir şey yapsınlar. Bunlara kim göz yumuyor onları araştırsınlar. Ana muhalefet partisi başkanına gösterilen muamele maalesef Eşek Adası'nda şov yaptığı söylenilen Yunan Savunma Bakana gösterilen muameleden daha kötüdür. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alsınlar hemen. Böyle büyük bir kusura nasıl sebebiyet verdi diye Genelkurmay Başkanı'nı hemen görevden alsınlar



SAYIN CUMHURBAŞKANI AKP'NİN MYK'SINA BAŞKANLIK YAPTIĞI GÜN ARTIK BENİM CUMHURBAKANIM DEĞİLDİR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde parti genel başkanı olmasının söz konusu olduğunun anımsatılması üzerine CHP'li Yılmaz, Bir milletvekili, Öztürk Yılmaz olarak sevap veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı olduğu gün ve AKP'nin genel merkezine girip, MYK'sına başkanlık yaptığı gün artık benim cumhurbaşkanım değil, AKP Genel Başkanıdır. Ben artık böyle bir durumu tanımıyorum ve saygı da duymuyorum. Çünkü cumhurbaşkanı tarafsız olur diye konuştu.