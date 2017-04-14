CHP'li Vekillerden 'Hayırlı Cumalar' Etkinliği
CHP milletvekilleri, İzmir'in Tarihi Kemeraltı çarşısında esnaf ve müşterilere, referandum kampanyasının son etkinliğinde üzerinde 'Hayırlı günler' ve 'Hayırlı cumalar' yazılı kırmızı karanfil dağıttı.
CHP milletvekilleri, İzmir'in Tarihi Kemeraltı çarşısında esnaf ve müşterilere, referandum kampanyasının son etkinliğinde üzerinde 'Hayırlı günler' ve 'Hayırlı cumalar' yazılı kırmızı karanfil dağıttı.
CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandum u öncesi son etkinliği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yapıldı. Konak Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Özcan Purçu, Tuncay Özkan, Ali Yiğit, CHP İl Başkanı Ali Asuman Güven, Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve partililer bir araya geldi. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, üzerinde 'Hayırlı günler', 'Hayırlı cumalar' yazılı kırmızı karanfilleri her seçim öncesi olduğu gibi yine birlik, beraberlik, barış için dağıtacaklarını söyledi. Başak, "Bu Konak ilçe örgütünü son etkiliğindir. Karanfillerin bize hayırlar getireceğini düşünüyoruz. Siyaseten bir araya gelemeyen insanlar sandıkta bir araya gelecek. Birlik beraberlik kardeşlik ve bir millet oluş ortaya konulacak. Biz de hoş bir seda bırakmak için karanfil dağıtacacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Zeynep Altıok, ayrıştırmanın nefretin karşısında İzmir'in hoşgörüsünü, sevgisini, kucaklamasını ortaya koyuyoruz. Tüm yurttaşları 'Hayır' için bir kez daha selamlıyoruz. Çoğulcu demokrasi, parlamenter sistem için hayırla selamlama yapacağız" diye konuştu.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise Konak'a kentin dört bir yanından gelen insanları selamlamak ve hayırlı bir gelecek için omuz omuza vermek istediklerini söyledi.
CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri Kemeraltı Çarşısı'nda İzmirliler'e karanfil dağıttı. Esnafın dükkanına giren CHP'liler hem 'Hayırlı işler" diledi hem de 'Hayırlı günler' yazılı karafilleri verdi. CHP İzmir Milletvekili Balbay'ın, kendisinden yaşça büyük İzmirli bir kadının önünde diz çöküp karanfil vermesi etkinliğin en dikkat çeken görüntüsü oldu.
lı - İzmir