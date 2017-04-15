CHP'li Vekile: Terörist Cenazesine Neden Katıldınız?

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Number1 FM ve Number1 Türk FM radyoları ortak yayınına katıldı. Anayasa referandum unun konuşulduğu programda Erdoğan'a bir dinleyiciden 'CHP'li vekillerin terörist cenazesine katılması içimizi sızlattı. Neden katıldınız?' sorusu geldi. Bir çok CHP'li vekilin terörist cenazesine katılmasını görmezden gelen Erdoğan Toprak 'Bizde akrabasının (terörist) cenaze...