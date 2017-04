CHP'li Vekile Sert Tepki: Bu Vatanın Evladına 'It' Diyemezsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li vekillerin tepkilere yol açan açıklamalarıyla ilgili, "Bunların sonun geldiğinin alametleri. Bu vatanın evladına sen 'it' diyemezsin. Bu millet sana gereğini yapar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 24, 360 ve Alem Fm ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li vekillerin son dönemde tepkilere yol açan açıklamaları ile yine CHP'li Tuncay Özkan'ın miting sırasında polise ve bir vatandaşa yönelik tepkisi hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların sonun geldiğinin alametleri. Bu vatanın evladına sen 'it' diyemezsin. Muhtemelen trafik polisi, orada bir düzen kuruyor. Bunların sonu gelmiştir. Bu millet sana gereğini yapar. Bunlar bu halkın dilini yakalayamadılar. Bunlar menşei itibari ile maalesef buraya gelişi farklı ve o da şimdi mesela denize dökeceğiz derken kim adına bunu söylüyorsun? Genel başkanın adına mı söylüyorsun sana böyle bir yetki mi verdi ne adına söylüyorsun? Ben ne dedim biz denize dökmeyeceğiz bunlar için özel bir demokrasi müzesi yapacağız. Bunları güzel objeler olarak orada değerlendireceğiz dedim. Yarın İzmir'deyiz buyur gel. Orada yapalım, oradayız. Siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Eline sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. Bu nedir ahlak sahibi. Bu ağızla kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış" ifadelerini kullandı.



"BELEDİYE BAŞKANLARI LOKANTA KAPATIR"



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklamalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen hayatında neyi yönettin, kaç kişi yönettin? Önce bunu söyle. Onun için de ne diyor? 'Lokantayı bile icabında kapatabilecektir' Cumhurbaşkanının böyle bir görevi olabilir mi? Lokantayı kapatan kimdir? Belediye başkanları lokanta kapatır. Neyden kapatır hijyenden kapatır ruhsatı yoktur kapatır. CHP geçmişinde şöyle bir anlayış var, kuralları koyarlar ve koydukları kuralları da milli iradeyle değil, CHP eliyle yürütürler, mantık budur. Hatırlayın, 40'lı yıllarda CHP il başkanları aynı zamanda bulundukları illerin valisiydi. Bunu bu ülke gördü. Bu neyi getiriyor? Bunların demokrasi diye bir anlayışı yok. Demokrasiye gelince CHP'nin geçmişinde bu noktada kirlilikler var, hiçbir zaman demokrat olmadılar" ifadelerini kullandı.



"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN EMANET ETTİĞİ CUMHURİYET'İ, KILIÇDAROĞLU GENÇLERE EMANET EDEMİYOR"



Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş genel başkanları içerisinde demokrasi noktasında hassasiyeti olanını görmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman da yani 'genel başkan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı' böyle bir dertleri de olmadı. Bunlar çok partili hayata hiç tahammül edemediler. Şimdi 'tek adamlık' vesaire... Tek adamlıksa tek parti dönemiyse bu sizde var zaten. Milli şeflik dönemini nereye koyacaksın? Ama bunlar, oraları unutturmak istiyorlar. Ben gençlere onun için şunu hatırlatmak istiyorum; Gazi Mustafa Kemal ne diyor? 'Ey gençler, Cumhuriyet'i sizlere emanet ediyorum.' diyor ama Gazi Mustafa Kemal'in emanet ettiği Cumhuriyet'i, şu anda Kılıçdaroğlu gençlere emanet edemiyor. Parlamentoya girmelerine tahammül edemiyor. 8 yaş bir kırılma noktası değil mi? Bunları orada veriyorsun da, seçmeyi veriyorsun, seçilmeye gelince vermiyorsun. Zor olan seçmektir, seçilmek değildir" değerlendirmesinde bulundu.



(İHA)