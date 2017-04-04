CHP'li Vekile Sert Çıktı: Sen Ne Geri Zekalısın Ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'evet' oyu kullanacaklar için kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştirerek, "Kimi denize döküyorsun sen. Bu ülkede 'evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunan ile nasıl eşit hale getirirsin? Sen ne geri zekalısın ya" dedi. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Buradan en az yüzde 60-65 'hayır' çıkacak. Belki 'evet' çıktı, kimse heveslenmesin, biz yine Samsun'dan başlarız. Amasya'ya, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz, buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a, ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri yine İzmir'den denize dökeriz ama bu memleketi sizin gibi haramzadelere asla teslim etmeyiz. 16 Nisan günü 'hayır' çıkacak siz tıpkı Kaddafi, Saddam, Hitler, Mussolini gibi yok olup gideceksiniz" sözlerini katıldığı bir televizyon programında değerlendiren Erdoğan, "Ben CHP Lideri'nin buna uyarı yaptığı kanaatindeyim. Onun dili başka söyler, hafızası başkadır. Ödüllendirmiş de olabilir" şeklinde konuştu.



"BU ÜLKENİN VATANDAŞLARINI YUNAN İLE NASIL EŞİT HALE GETİRİRSİN"



Kendilerinin "evet" dediğini, "Hayır" diyenleri de anlayışla karşılayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Ama öyle ifadeyle giriyor ki işe, 'biz Samsun'dan gireriz' diyor. Samsunlu seni Samsun'a sokmaz, seni Sivas'a sokmaz, Amasya'ya sokmaz. Ankara'ya bile sokmaz seni. Kimi denize döküyorsun sen. Bu ülkede 'evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunan ile nasıl eşit hale getirirsin? Sen ne geri zekalısın ya. Demokrasiden zerre nasibini almamış geri zekalı birisi bu adam. Bu adam bu partinin içinde 1 dakika tutulmaması lazım, kesin ihraç talebi ile partisinden atılması lazım. CHP bitecek, bu adamlar sayesinde bitecek. Şakşakçıları görüyorsunuz, yazıklar olsun. Bu kadar gaza geliş olur mu? Göbeğini kaşıyan adamlar falan varsa, işte bunlar. Biz 'hayır' diyenleri denize dökmeyiz. Biz onlara güzel bir demokrasi müzesi yapacağız, o demokrasi müzesinde onları biz objelerle orada süs eşyası olarak saklarız. Bunlar milletin iradesine saygısı olmayan tipler. Benim milletim en güzel cevabı bunlara 16 Nisan'da verecektir. Bu siyasetin dili değildir, benim milletim buna layık değildir. Sen kalkıp bu ülkede yüzde 50 artı bir diyelim ki verdi, sen ona 'İzmir'den denize dökeriz' diyeceksin. Yüzde 52 bana verdiler, neredeydin sen. Yüzde 52 bana oy verdi, beni cumhurbaşkanı seçti, sen neredeydin. Bir benzetme daha yapıyorsun, yok Kaddafi, yok Saddam'dı, yakışıyor mu bunlar? Çok çirkin, yazıklar olsun bu CHP'nin yönetici kadrosuna. CHP yönetici kadrosundan bir şey beklemiyorum ama CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin şu tabloyu görün, bu tablo ile bir yere gidilmez. Biz onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir sürecin başlamasını ve ülkemizde şu iki sihirli kavramın ikame edilmesini istiyoruz, istikrar ve güven" diye konuştu.



(Derya Yetim / İHA)