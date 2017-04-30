CHP'li Vekilden '1 Mayıs' Açıklaması

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, "İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek Bayramını, ne yazık ki yine dünyadaki örneklerine benzer şekilde bir bayram gibi kutlayamıyoruz" dedi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Bektaşoğlu, Türkiye'de çalışanların geleceklerinin güvence altında olmadığını iddia ederek, "Dünyada emekçinin tanımı ve statüsü birken, ülkemizde, taşeron, 4-A, 4-B, 4-C gibi emekçiler kategorilere ayrılarak sömürüye dayalı bir üretim ilişkisi kurulmuş, iş gücü ve emek ucuzlaştırılmıştır. Kaderi amirin iki dudağının arasında olan bir işçi tipi yaratılmış, iş hakkı ve hukukunun ortadan kaldırıldığı, bir 'köleci' düzene doğru hızla gidilmektedir. Aynı düzen özel sektör tarafından da tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.



Açıklamasında, hükümetin yatırımı, üretimi, istihdamı özendiren politikaları terk ettiğini öne süren Bektaşoğlu, "Bunun faturasını da özellikle KOBİ türü işletme sahipleri ve o işletmelerde çalışan işçiler ödemektedir. Son bir yılda kapanan iş yerlerinin sayısındaki ve işsizlik rakamlarındaki artışın nedeni budur. Böyle giderse, fabrikasız, üretimsiz, emekçisiz 1 Mayıs'lar kutlayacağız. AKP döneminde 15 dolayındaki kamu-özel sektör kuruluşu kapanmış, böylece 10 binlerce kişi çalışma olanağından yoksun bırakılmıştır. Kayıtlı iş arayan işsiz sayımız 40 bin sınırına dayanmıştır. Buna bağlı olarak ilimiz en çok göç veren illerin arasındadır. Kimse de bu gerçeği afaki rakamlarla gizlemeye kalkmamalıdır. Türkiye'de olduğu gibi Giresun'un da en temel ana sorunu işsizliktir" ifadelerini kullandı. - GİRESUN