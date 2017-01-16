CHP'li Vekil Havutça, "Ayvalık'ta Mağduriyetleri Giderin"

CHP Balıkesir Milletvekili Av. Namık Havutça, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve işyerleriyle, tarımsal alanlar yaşanan su baskınlarından ötürü zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanması noktasında hükümeti uyardı.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz gün 01.00 sıralarında başlayan ve şiddetini arttırarak 02.45'e kadar yağan yağmurun yarattığı su baskınları sonucu ilçe genelinde hayatın olumsuz etkilendiğini belirten Havutça, konuyla ilgili yaptığı yazlı açıklamasında, Ayvalık'ta şiddetli yağış sonucu gerçekleşen su baskınlarıyla vatandaşın zarar gördüğünü, bu zararların kaymakamlık tarafından tespit edilmesiyle birlikte hükümetin gerekli müdahaleleri zamanında yaparak vatandaşın bu kış aylarında daha fazla mağduriyet yaşamaması gerektiğini vurguladı.



Havutça, sosyal devlet ilkesi gereği Ayvalık ilçesinde gerçekleşen su baskınları sonucu zarar gören vatandaşlarıa gerekli yardımların yapılması ve bu mağduriyetlerin biran önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan yeni anayasa çalışmaları sebebiyle Ankara'da olmak zorunda olduğunu belirten Havutça, konunun takipçisi olduğunu belirterek, "Her ne kadarda Ankara'da olsam da bölgede yaşanan su baskınlarını yerinde inceleme fırsatım olmasa da, buradan da gerekli takipleri yapmaktayım. Vatandaşlarımızın bu kış aylarında daha fazla mağduriyet yaşamaması adına hükümetin ilk önce bu mağduriyetleri gidermesi gerekir" dedi. - BALIKESİR