CHP'li Vekil, Bahçeli'yi Gülme Krizine Soktu!

Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasındaki gerginlikler perşembe sabahı kavgaya dönüştü.

AK PARTİLİ VEKİLLER YARALANDI

Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP'li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından yaralandı.

"BÜTÜN AŞILARI YAPTIM"

Muhammet Balta twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" dedi. Balta, kimin ısırdığının belirlenmesi için DNA testi istedi. Sosyal medyada ise Balta'yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddia edildi. Vekilin bacağını ısıran ismin CHP'li Eren Erdem olduğunun iddia edilmesi üzerine Erdem söz istedi ve tartışma çıktı.

BAHÇELİ, OLAYA GÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te yaşanan kavgada AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta'nın bacağının ısırıldığı iddiası üzerine çıkan kavgaya gülerek tepki gösterdi.

Balta, dün çıkan kavgada bacağının ısırıldığını iddia etmişti. Sosyal medyada Balta'yı ısıran kişin CHP'li Eren Erdem'in söz istemesi üzerine yine tartışma çıktı. Tartışmayı Bahçeli'nin gülerek izlediği görüldü.