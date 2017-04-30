CHP'li Tuncay Özkan, Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: Çok Önemli Şeyler Söyleyecek

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, cuma günü, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

"ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER SÖYLEYECEK"

Demirtaş'la görüşmesine ilişkin düşüncelerini Twitter hesabından paylaşan Özkan, "Adalet,özgürlük,barış için müthiş düşünceleri var. İlk duruşmasından itibaren söyleyecekleri çok önemli" dedi.