CHP'li Tüm Açıklaması

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "Milletvekillerine son bir çağrı yapıyorum: Gelin bu Anayasa değişikliğine 'hayır' deyin." dedi.



Tüm, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, başkanlık sistemiyle ilgili toplumda hiçbir talep olmamasına rağmen "AK Parti'nin ülkenin gündemini aylardan beri başkanlıkla meşgul ettiğini" öne sürdü.



"Asıl hedefleri, laik demokratik sosyal hukuk devletini ortadan kaldırmaktır." iddiasında bulunan Tüm, "Toplumsal bir uzlaşma yaratmadan tek başınıza rejimi değiştiriyorsunuz. Lütfen bir kez daha düşünün ve kendi vicdanınıza sorun. Her defasında kandırılmış, aldatılmış, hata yapmış bir iktidar olarak bu değişikliği yapmaya gerçekten hakkınız var mı?" diye konuştu.



AK Parti'nin 15 yıldır "ne dediyse sonra tam tersini yaptığını" savunan Tüm, "Bir gün çıkıp 'bu anayasa değişikliği hataydı, kandırıldık' derseniz o zaman ne olacak? Halka ne anlatacaksınız?" diye sordu.



Tüm, Anayasa değişikliğine sonuna kadar "hayır" diyeceklerini belirterek, "Ülkesini seven tüm milletvekillerine son bir çağrı yapıyorum: Gelin bu Anayasa değişikliğine 'hayır' deyin. Ülkemizin ve demokrasimizin önü açılsın. Kazanan cumhuriyet, demokrasi, tüm halkımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.