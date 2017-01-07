CHP'li Torun: Kitapta Kadınlarımıza, Kamusal Alanlara Çıkma Denilmekte

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin "Kadın ve Aile İlmihali" kitapçığına ilişkin basın açıklaması yaptı. CHP'li Seyit Torun'un yaptığı açıklamada,"Belediye tarafından dağıtılan kitapta; kadınlarımıza, kamusal alanlara çıkma, "taksiye binme", etrafa bakıp "fuhuş kapısını aralama" denilmekte, "uyuşturucu" olduğu söylenerek kitap, gazetelerden uzak durması istenmektedir" denildi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yaptığı açıklama şöyle:"Kadınlara yönelik olumsuzlukların son derece arttığı ve kabul edilemez hale geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Evlerinde, sokakta, minibüslerde, halk otobüslerinde gün geçmiyor ki kadınlarımız cahillikle beslenen bir erkek şiddetinin hedefi haline gelmesin. Bu tür saldırılar ve şiddetin niçin son dönemde bu derece arttığını anlamak istiyorsak, AKP iktidarının kadına bakış açısına ve uyguladığı politikalarına göz atmak yeterlidir. Merkezi yönetim, yerel yönetim farkı gözetilmeksizin AKP'nin iktidarda bulunduğu her yerden, ne yazık ki kadını ikincilleştiren, erkek egemen anlayışa boyun eğdirmek isteyen yaklaşım ve politikalar yükselmektedir. Bu durumun en son örneği AKP'nin Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı olmuştur. Belediye tarafından dağıtılan "Kadın ve Aile İlmihali" isimli kitapta; kadınlarımıza, kamusal alanlara çıkma, "taksiye binme", etrafa bakıp "fuhuş kapısını aralama" denilmekte, "uyuşturucu" olduğu söylenerek kitap, gazetelerden uzak durması istenmektedir. Kimsenin kuşkusu olmasın; kadınlarımız bu karanlık orta çağ zihniyetine boyun eğmeyecektir. Ancak buradan bu karanlık politikalarda dahli olan tüm yetkilileri uyarıyoruz; bu bakış açısı ve politikalar, bir çok karanlık zihniyetin bulundukları yerden çıkarak, kadınlarımızın yaşamını zehir etmesine zemin hazırlamaktadır. O karanlık zihniyet yakın zamanda Mersin'de Özgecan'ın yaşamına kıydı, İstanbul'da genç bir hemşireyi kıyafetinden dolayı darp etti, daha dün Ankara'da bir halk otobüsü şoförü akşam saatlerinde evine gitmek için yalnız seyahat eden bir kadına karanlık bir sokakta tecavüz etti. Bu örnekler kadınlarımızın son dönemde yaşadığı olumsuzlukların bir kaç çarpıcı örneğidir; yara büyüktür. Bu nedenle, yerel yönetimlerden sorumlu kamu otoritesini, kamu arazilerini TÜRGEV ve benzeri yandaş dernek ve vakıflara tahsis etme gayretinden bir an için kafalarını kaldırmaya ve bu karanlık zihniyet hakkında soruşturma açmaya davet ediyorum. Ne kadınlarımız, ne de biz kadınları aşağılamaya ve köleleştirmeye çalışan bu karanlık kafa karşısında boyun eğmeyeceğiz."