CHP'li Tezcan YSK, sadece sınıfta kalmamış; tasdiknameyi hak etmiştir



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumun iptali için yapılan başvuruları reddetmesine ilişkin YSK, sadece sınıfta kalmamıştır. Bir üyesi hariç diğer üyeleri, tasdiknameyi hak etmiştir. Bu mesele, çay toplama meselesi değildir. Çay toplama, oy toplama ile aynı şey değildir. Oy toplama, çay toplamaya benzemez. YSK, çay bahçesi değil. Orada millet adına görev yaparlar. Kendilerini elinden tutup, oy toplamaya götürenler için görev yapmazlar dedi.



CHP'li Tezcan, YSK'nın 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle referandumun iptali için yapılan başvuruları reddetmesinin gerekçelerini eleştirdi. Çabalarının 49 milyonun hukukunu ve hakkını korumak olduğunu söyleyen Tezcan, şöyle konuştu



YSK sadece sınıfta kalmamıştır. Bir üyesi hariç diğer üyeleri tasdiknameyi hakketmiştir. Hukuk mektebinden çıkarılmayı içerecek bir tasdiknameyi hakkettiler. Bundan sonra da hukuk mücadelesini devam ettireceğiz. Biz sadece hayır oyu verenlerin hakkını takip etmiyoruz. Evet oyu verenlerde dahil olmak üzere 49 milyon seçmenin hakkını koruma çabası içindeyiz. Çünkü mühürsüz oy şaibesi evet oyu verenlerin oylarını da lekelemiş, mundar etmiştir. Belki bu uygulama olmasa belki yine evet kazanacaktı bilemiyoruz. Ama bugün onu da tartışılır hale getiriştir. Çabamız 49 milyonunu hukukunu hakkını koruma çabasıdır. Bu çabayı birileri anlamayabilir, YSK'nın Sayın Başkanı da anlamayabilir. Bu mesele çay toplama meselesi değildir. Çay toplama oy toplama ile aynı şey değildir. Oy toplama çay toplamaya benzemez. Sayın başkanın bunu bir kez daha hatırlamasında yarar var. Burası YSK. YSK, çay bahçesi değil. Herkes görevini yaparken nerede nasıl bulunduğunu ve kim adına bulunduğunu bilecektir. YSK, orada millet adına görev yaparlar, kendilerini elinden tutup oy toplamaya götürenler için görev yapmazlar



YSK KANUNU BİLMEDİKLERİ İÇİN TAM KANUNSUZLUĞUN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR



YSK'nın 'tam kanunsuzluk' kavramının anlamını bilmediğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Kanunu bilmedikleri için tam kanunsuzluğun ne olduğunu bilmediklerini görüyoruz dedi. CHP'nin, AİHM'in yanı sıra BM'ye de başvuracağı yönündeki duyumların ve YSK Başkanı Sadi Güven'in 'Herkes, her yere başvurabilir' sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP'li Tezcan, şunları söyledi



Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hukuk yollarının tümünü deneyeceğiz. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi çerçevesinde de müracaat imkanlarımızın olduğu düşüncesi var. Bunları da değerlendiriyoruz. Bu meseleyi tüm meşru hukuk alanlarından takip edeceğiz. YSK başkanının açıklamaları değerlendirmeye değer pozisyonda ifadeler değil