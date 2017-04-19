CHP'li Tezcan: (Ysk Kararı) Organize Bir Seçim Hilesi, Oy Hırsızlığı Diyoruz (Geniş Haber)

"YSK'NIN GEREKÇELİ KARARINI GÖRDÜKTEN SONRA BÜTÜN HUKUK YOLLARINI İŞLETECEĞİZ"



"BUNDAN SONRAKİ HUKUK YOLUNDA AYM, AİHM HANGİ AŞAMALARDAN GİDİLECEK DEĞERLENDİRECEĞİZ"



Hakime TORUN / ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın referandum iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin, "Karar bizi mutlu etmedi. Bu ciddi bir meşruiyet krizidir. 'Evet' oyu verenin de şu anda oyu tartışmalı ve şaibeli hale getirmiştir bu karar. 'Evet', 'Hayır' oyu verenin de iradesini, milli iradeyi tartışılır hale getirmiştir. YSK, kendisini kanun koyucunun yerine koymuştur. Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle YSK, seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize bir seçim hilesi, oy hırsızlığı diyoruz. YSK'nın gerekçeli kararını gördükten sonra bütün hukuk yollarını işleteceğiz. Bundan sonraki hukuk yolunda AYM, AİHM hangi aşamalardan gidilecek değerlendireceğiz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan CNN Türk Canlı yayınında YSK'nın referandum iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin konuştu.



Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Oy çokluğu ile ret edilmiş talebimiz. 10 üye ret demiş. 1 üye iptali gerekir demiş. O 1 üyeye özel olarak teşekkür ediyoruz. Karar bizi mutlu etmedi. YSK, sayım döküm sırasındaki bu tutumu nedeniyle seçimlerde ciddi bir meşruiyet sorunu yaratmış. OHAL şartlarında yapılan referandum zaten sorunlu bir kampanya süreci yaşanmıştı. Açık oy kullandırılmasına dönük ciddi baskılar vardı. Gizli sayım usulü uygulandı. İtirazlarımızı dile getirdik. Sayım sırasında YSK seçim kanununa açık bir aykırılık ile mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli hale getirmiştir. Bu karar kanuna açık bir aykırılık teşkil ediyor.



SABAH TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE EKSİK OY PAKETLERİ VE ZARFLARIN GELDİĞİ HABERLERİ GELDİ



Bu laf belki çok ağır geliyordur. Hiçbir seçimde karşılaşmadığımız ölçüde neredeyse Türkiye'nin her yerinde eksik oy paketleri ve zarfların geldiği haberleri geldi. Sabah saat: 07.30-08.00'den itibaren bu ihbarlar geldi.



PAKETLEME HATASI' DEDİKLERİ ŞEYİN ASLINDA MİLLİ İRADEYİ PAKETLEME PLANI



YSK'ya itirazlarımız yaptık. Niye eksik geliyor diye. Bize, 'paketleme hatası' dediler. 'Paketleme hatası' dedikleri şeyin aslında milli iradeyi paketleme planın bir parçası olduğu akşam ortaya çıktı. Seçim kanunda buna ilişkin hükümlerin tamamı bir bütün halinde oy hırsızlığını önlemek ve hileyi önlemek için düzenlenmiştir.



PUSULALARININ EKSİK GÖNDERİLMESİ ŞUNU ORTAYA KOYUYOR; PUSULALAR ÇALINDI



Sabah oy pusulalarının eksik gönderilmesi şunu ortaya koyuyor; Pusulalar çalındı. Çalınan pusulalara dışarıda tercih mühürleri vuruldu. Ondan sonra da sandıklara sokuldu. Mühürsüz oy pusulaları geçerlidir kararı da bu dışarıda üretilen hileli oyları geçerli hale getirdi. YSK başkanı çıkmış 'filigranlı oy.' Filigransız olsa ne olur? Olmasa ne olur? Sabah zaten oy pusularının çalınmasına müsaade eder sonra da mühürsüzü geçerli sayarsan



FİLİGRANLI AMA SAHTE OYA MÜSAADE ETMİŞ OLURSUN



Filigranlı ama sahte oya müsaade etmiş olursun. YSK'dan sabah şunu talep ettik; Türkiye'deki ilçe seçim kurullarına sorun kaç tane eksik pusula teslim edilmiş sabah. Eksikliğin sayısı kaç? Bunu tespit edin bakın ondan sonra karar verin dedik. Bu incelemeyi de yapmadan iptal talebini reddetti."



"'EVET', 'HAYIR' OYU VERENİN DE İRADESİNİ, MİLLİ İRADEYİ TARTIŞILIR HALE GETİRMİŞTİR"



"YSK kararından ne yapacaksınız" sorusuna Tezcan şu yanıtı verdi: "Bu ciddi bir meşruiyet krizidir. Bundan sonra bu sadece 'hayır' oyu verenlerin oyuna karşı bir sıkıntı değil 49 milyon oy kullanan bütün vatandaşa haksızlıktır. 'Evet' oyu verenin de şu anda oyu tartışmalı ve şaibeli hale getirmiştir bu karar. 'Evet', 'Hayır' oyu verenin de iradesini, milli iradeyi tartışılır hale getirmiştir.



YSK'NIN GEREKÇELİ KARARINI GÖRDÜKTEN SONRA BÜTÜN HUKUK YOLLARINI İŞLETECEĞİZ



Bütün hukuk yollarını işleteceğiz. YSK'nın gerekçeli kararını gördükten sonra bu mücadelenin hukuk boyutunda nereye kadar gideceğini yine yetkili kurullarımız karar verecek. Merkez Yönetim Kurullarımız karar verecek. Gerekçeli kararı sanırım bugün yayınlayacaklardır. 3-5 gün bekletmezler diye umuyorum.



BUNDAN SONRAKİ HUKUK YOLUNDA AYM, AİHM HANGİ AŞAMALARDAN GİDİLECEK DEĞERLENDİRECEĞİZ



Bundan sonraki hukuk yolunda Anayasa Mahkemesi, AİHM hangi aşamalardan nasıl gidileceği konusunda iki değerlendirme yapacağız. Yarın hukukçularımız ile toplanacağız. Bütün süreci planlayacağız. İkincisi yarın bir siyasi karar verecek yetkili siyasi organlarımız. Bu iki karardan sonra yol haritamızı açıklayacağız."