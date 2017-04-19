CHP'li Tezcan: (Ysk Kararı) Organize Bir Seçim Hilesi, Oy Hırsızlığı Diyoruz (1)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın referandum iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin, "Karar bizi mutlu etmedi. Meşruiyet sorununu büyüterek devam etmiştir. İptal kararı verseydi meşruiyet tartışması ciddi bir şekilde çözülmüş olacaktı. YSK, kendisini kanun koyucunun yerine koymuştur. Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle YSK, seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize bir seçim hilesi, oy hırsızlığı diyoruz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan CNN Türk Canlı yayınında YSK'nın referandum iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin konuştu.



Oy çokluğu ile ret edilmiş talebimiz. 10 üye ret demiş. 1 üye iptali gerekir demiş. O 1 üyeye özel olarak teşekkür ediyoruz. Karar bizi mutlu etmedi.



YSK, sayım döküm sırasındaki bu tutumu nedeniyle seçimlerde ciddi bir meşruiyet sorunu yaratmış. OHAL şartlarında yapılan referandum zaten sorunlu bir kampanya süreci yaşanmıştı. Açık oy kullandırılmasına dönük ciddi baskılar vardı. Gizli sayım usulü uygulandı. İtirazlarımızı dile getirdik. Sayım sırasında YSK seçim kanununa açık bir aykırılık ile mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli hale getirmiştir.



Bu karar kanuna açık bir aykırılık tekil ediyor" diye konuştu.