CHP'li Tezcan Tek Bir Karar Vardır; Seçimin Ysk Tarafından İptal Edilmesidir 2

CHP'li Tezcan Tek Bir Karar Vardır; Seçimin Ysk Tarafından İptal Edilmesidir 2

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Ysk