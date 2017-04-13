CHP'li Tezcan: Sandıktan Hayır Çıkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla birlikte kentteki 'hayır' ve 'evet' çadırlarını ziyaret etti. Daha sonra parti teşkilatını ziyaret eden Tezcan, "Türkiye'nin üstünde gök kubbeye o boyalarla 'evet' yazsalar da millet sandıkta 'hayır' diyecek" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, referandum çalışmaları kapsamında Aydın'a geldi, İl Başkanlığı'nda toplantı düzenledi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Muharrem İnci ve partililer de toplantıya katıldı.



Evet kampanyasının devlet kampanyasına dönüştüğünü söyleyen CHP'li Tezcan, "Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm parasal, manevi ve fiziki gücü kullandılar. Devletin ve valililer ile kaymakamların tüm imkanlıklarını kullanarak 'evet'in önü açılmaya, 'hayır'ın ise önü kapatılmaya çalışılıyor. Marmara, Ege, Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu'dan gelen sonuçları bir araya getirdiğimizde anketlerde 'hayır' oylarının 53 ila 60 bandı arasında olduğu görülmektedir. Biz bunu görüyoruz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sandık hiçbir zaman şansa bırakılmaz. Seçim böyle bir süreçtir. Devlet kampanyasına karşı ben milletimize teşekkür ediyorum. Devletin tüm parasını sokaklara dökseler, Türkiye'nin bütün boya fabrikalarının boyalarını satın alsalar. Türkiye'nin üstünde gök kubbeye o boyalarla 'evet' yazsalar da millet sandıkta 'hayır' diyecek" dedi.



"TEK ADAM REJİMİNİ İSTEMİYORUZ"



Tek adam rejimini istemediklerini vurgulayan CHP'li Tezcan, "Bir kişinin hem mahkeme hem hükümet hem de meclis olmasını istemiyoruz. Bu yetkileri tek kişiye verirseniz o memlekette halk zulüm altında olur. Bir kişiye meclisi fes etme yetkisinin verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu milletin egemenliğine hakarettir, milletin egemenliğine ihlaldir. Biz tarafsız cumhurbaşkanı istiyoruz. Partili cumhurbaşkanı istemiyoruz. Bu millet, birlik ve beraberliğini sağlanacaksa adaletin sigortasına ihtiyaç duyacaktır. Tarafsız cumhurbaşkanı sigortadır. Devletin millet arasındaki gönül bağını kopardığınız andan itibaren ne terörle mücadele edebilirsiniz, ne çatışmayı ortadan kaldırabilirsiniz, nede toplumsal huzuru sağlayabilirsiniz" diye konuştu.



"FETÖ KENDİLİĞİNDE ÇIKMADI"



Referanduma 3 gün kala şantaj ve iftira üzerinden siyaset yürütülmeye çalışıldığı gördüklerini söyleyen Tezcan şöyle devam etti:



"Türkiye 15 Temmuz darbe girişimine tesadüfen gelmedi. FETÖ devletin içine tesadüfen yerleşmedi. Dün Oda TV davası bitti, onlar da beraat ettiler. O dönemde manşetlerde, 'onlar gazeteci değil, teröristlikten içeride yatıyor' diye devletin en yetkililerinin beyanatları var. Dünkü manşetlerini hiç görmeden, utanmadan, sıkılmadan sanki hiçbir şey olmamış gibi su yüzüne çıkmaya çalışıyorlar. Türkiye'de milletin ve devletin bağrına, FETÖ hançerini saplayan bu iktidarın ta kendisidir, önce bunun bilinmesi lazım. Bu süreçte biz iktidarıyla muhalefetiyle ortak bir direniş gösterdik. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel Başkan karşı çıktı darbeye. Hepimiz karşı gelerek bombaların altına başımızı soktuk. Mecliste bizim başımıza bomba atılırken, Başbakan Çankaya'da korumalarıyla kendi güvenliğini sağlıyordu. 16 Temmuz'da tüm liderler TBMM'de toplandılar. Burada herkes darbeyi lanetledi. Ama Cumhurbaşkanı 19 Temmuz'da ancak Ankara'ya gelebildi. Buna rağmen Genel başkanımız havaalanından ayrıldı diye bir sürü iftiralar atıldı. Türkiye'de referandum dan 'evet' çıkarabilme adına toplumu birbirine düşürebilmek için bir telaş içindeler. Biz bu telaşın nedenini biliyoruz. Bu telaşın nedeni sandıktan 'hayır' çıkacağını onların da görüyor olmasıdır. Şimdi de şantaj ve iftira siyaseti ile siyaseti yeniden kirletmeye çalışıyorlar. Adalet bakanı CHP Genel Başkanının elektronik postalarını takip ettiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor genel başkana kaset imasında bulunuyor. Eğer elinizde olan belgelerin bir tanesini bile saklamadan açığa çıkarıp kamuoyu ile paylaşmıyorsanız müfterisiniz. ya bunları ortaya çıkarırsınız ya da istifa edersiniz."



Konuşmaların ardında Tezcan, Hüseyin Yıldız, Özlem Çerçioğlu, Muharrem İnci ve partililer önce 'hayır' çadırını ziyaret ederek 'hayır' yazısı önünde poz verdi. Daha sonra hemen yakınında bulunan 'evet' çadırını da ziyarete eden CHP'liler, burada evetçilere "hayırlı olsun" diyerek kısa süreli sohbet etti. - Aydın