CHP'li Tezcan: Peygamberlik Referandumla Olmaz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını Hz. Muhammed’in mağara girişindeki örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını Hz. Muhammed'in mağara girişindeki örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine tepki gösterdi. Tezcan, "Peygamberlik referandum la olmaz" dedi.