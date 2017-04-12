CHP'li Tezcan: Peygamberlik Referandumla Olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını Hz. Muhammed’in mağara girişindeki örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine tepki gösterdi.

CHP'li Tezcan: Peygamberlik Referandumla Olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını Hz. Muhammed'in mağara girişindeki örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine tepki gösterdi. Tezcan, "Peygamberlik referandum la olmaz" dedi.

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