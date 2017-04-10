CHP'li Tekin: Anayasa Değil, Bana Yasa

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Referandum çalışmaları için Ardahan'a geldi.



CHP Ardahan İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan CHP'li vekiller basın açıklaması yaptı. Gürsel Tekin, "Daha çok sosyal yardıma ihtiyacı olan yurttaşlarımıza çok büyük baskıların olduğunu biliyoruz. Sakın ha sayın valiler, kaymakamlar, kamu yöneticileri, zannetmeyin ki bu devran böyle dönecek. Yarın bedelini çok ağır ödersiniz. CHP olarak bunların hepsini kayda alıyoruz" dedi. Yeni Anayasa paketinin bir Anayasa olmadığını, 'Bana yasa' olduğunu söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir darbe oldu. Darbede çok ağır bedeller ödedik. 249 şehidimiz oldu. 80 milyon vatandaşımız mağdur oldu. Ondan önce 17- 25 Aralık oldu. 17- 25 Aralık'ta 'ülke nasıl soyulur' bunun fotoğraflarını gördük. Dünyada örneği olmayan bir manzara ile karşılaştık. Sonra siyasiler çıktı darbeden sonra bir takvim koydular. Eğer bir hukuk işliyorsa siyasilerin bir takvim koyması doğru mudur? '17- 25 aralıktan sonra' dediler. 'Öncesinde her şeyi yapabilirsiniz' dediler. 'Ama sonrasına hesap soracağız' dediler. Çok şükür ağır aksak da olsa, yarım yamalak da olsa, karınca misali de olsa Türk hukuk sisteminde halen vicdan taşıyan yargıçlar ne yaptılar biliyormusunuz, 2004 yılını baz aldılar. Bu ne demek oluyor; yarın darbecilerle, FETÖ'cülerle hesaplaşıldığı zaman 2004 yılından itibaren bütün süreci ele alacaklar ve herkes hesap verecek. Yani öyle 'ne istediyseniz verdim' cümleleriyle kurtaramayacaksınız. Herkes hukuk sisteminde hesap verecek."



- Ardahan