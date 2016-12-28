TÜMÜ
Haberler Search
CHP'li Sucu: Asgari Ücretin Bin 300 Lira Olması İnsanlık Dışı Durum

CHP'li Sucu: Asgari Ücretin Bin 300 Lira Olması İnsanlık Dışı Durum

CHP'li Sucu: Asgari Ücretin Bin 300 Lira Olması İnsanlık Dışı Durum

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads