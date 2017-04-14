CHP'li Şimşek: Suriyeliler Volta Atıp, Kızlarımıza Tacizde Bulunuyor

CHP İstanbul eski milletvekili Berhan Şimşek, Erzurum'da yaptığı açıklamada, başkanlık sistemini eleştirdi. 'Evet' çıkması halinde 4 milyon Suriyeli mültecinin Türk vatandaşlığına geçirileceğini söyleyen Berhan Şimşek, "Şimdi buradan soruyorum ve diyorum ki, biz iktidarın istediği gibi bunları seçmen mi yapalım, yoksa bu adamları vatanlarını korusun diye El-Bab'a, Rakka'ya mı gönderelim? 71 Mehmet'im, kınalı kuzum Suriye topraklarında şehit oldu. Ne için bu Tortum tekelerini burada besliyoruz? Caddelerde volta atıyorlar, kadınlarımızı, kızlarımıza tasallutta, tacizde bulunuyorlar" dedi.



İstanbul eski milletvekili Berhan Şimşek, CHP İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu tarafından karşılandı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Anayasa değişikliğine 'hayır' demek için yollara düştüğünü anlatan Berhan Şimşek, yaptıkları gezilerin masrafını kendi bütçelerinden karşıladıklarını belirtti. Vatandaşın ödediği vergilerle alınan 12 uçak, 9 helikopter, binlerce makam aracı ile propaganda yapıldığını anlatan Berhan Şimşek, Roma hukukuna göre, silahların eşit olmadığını söyledi. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli mültecinin olduğunu ifade eden Berhan Şimşek bu konuda ise şunları söyledi:



"Burada 4 milyon Suriyeli mülteci var. Yaşlı olanları, kadınları, çocukları tenzih ediyorum. Biz Anadoluyuz yatak yorgan olmuşuz medeniyletlere, insanlar ve toplumlara. Tabii ki, acz içinde olanlara kucağımızı açacağız. 90'lı yılların başında peşmergeler Saddam'dan kaçtı yatak yorgan, battaniye olduk. Buraya kadar eyvallah hiç sözüm yok. Yapılan araştırmaya göre 4 milyondan 500 bini askerlik yapabilecek, silah altına alınabilecek yaşta. Şimdi buradan Erzurumlulara soruyorum ve diyorum ki; biz iktidarın istediği gibi bunları seçmen mi yapalım, yoksa bu adamları vatandalarını korusun diye El-Bab'a, Rakka'ya mı gönderelim'71 Mehmet'im, kınalı kuzum Suriye topraklarında şehit oldu. Ne için bu Tortum tekelerini burada besliyoruz' Caddelerde volta atıyorlar, kadınlarımızı, kızlarımıza tasallutta, tacizde bulunuyorlar. Bu ülkenin insanların, yaşılarına, çocuklarına hastanelerde verilmeyen hizmet veriyoruz. Eğer başkanlık sistemi gelirse bir gecede beyefendi imzasını atar, 4 milyon olur vatandaş, olur seçmen."



Seçilme yaşının 18'e düşürülmesini de eleştiren Berhan Şimşek, şimdiki seçilme yaşı olan 25'ten hiçbir partide tek bir milletvekili olmadığını ileri sürdü. Berhan Şimşek, şöyle devam etti:



"Kardeşim sen 25'ten seçmemişsin. '18'den seçeceğim' diyorsun. Sen bu gençleri tavşan, bu kanun maddesini de havuç olarak mı sallıyorsun, samimi ol. Ben bu samimiyetsizliği sorgularım. TIR, otobüs, ağır vasıta sürücü belgesi almak için 22 yaşından gün alman gerekiyor. Otobüsü, TIR'ı, kamyonu teslim etmek için 22'den gün alacak, bu taraftan diyeceksin ki 18'den milletvekili seçiyorum. 18 yaş meselesi ciddiyetsizlik. Ben vekillik yaptım, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyoruz. Amerika eyalet sistemi, 300 milyonluk Amerika'yı ulusal siyasetini belirleyen 435 milletvekili. 435 milletvekili 300 milyonluk Amerika'yı, dünyayı idare ediyor biz 80 milyonu 600 ile yönetelim diyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ifadesi ile 189 milyon TL bu milletin parası harap olacak. Danışman, sekreter, şoför hariç. Ben milletvelilliği yaptım parlementoda 100 milletvekili çalışır geri kalanı rozet taşır. A parti, B parti, C parti demiyorum. Komsiyonda çalışandır, önerge veren, genel kurulda kürsüde olan 100 kişidir. Böyle bir aynaya bakarlar yarabbi mevla bizi yaratmasaydı bizim yüzümüz suyu hürmetine bunları da yaratmazdı derler." - Erzurum