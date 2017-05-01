CHP'li Sertel: Silahla Poz Veren Tutuklanmıyor, Slogan Atan Tutuklanıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, referandum sonuçlarını protesto ettikleri için tutuklanan öğrencileri Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Adalet Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Kazım Kızıl, öğrenciler Doğan Barış Halidi, Baran Bozdaş ve Hasan Benli ile ayrı ayrı görüştü. Sertel gençlerle yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:



"Tutuklu gençler, kapasitesi 600 olan cezaevinde bin 100 kişinin kaldığını söyledi. Ranzalar doluymuş, mahkumlar yerde yatıyormuş. Cezaevinde kötü muamele görmediklerini ancak yoğunluktan ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattılar. bu gençler, 'hayır' dedikleri için referandumun şaibeli sonuçlarını protesto ettikleri için tutuklandılar. Gazeteci Kazım Kızıl, gösterilerde çekim yaptığı için tutuklandı. Tutuklu gençlerden biri 15 gün başlayacak sınavlarına giremezse üniversitede bir yıl kaybedecek. Eğer Türkiye'de slogan atan, sokağa çıkan tutuklanacaksa sokakta adam kalmaz. Sandıkların başında Kalaşnikofla poz veren tutuklanmıyor, slogan atanlar tutuklanıyor. Bu tutuklamalar Recep Tayyip Erdoğan'ın vicdanıdır. Gençlerin slogan attıkları için tutuklanması Türkiye'nin geldiği noktayı göstermek açısından ibret vericidir. Bu gençlerin derhal serbest bırakılması gerekiyor."



- İzmir