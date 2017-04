CHP'li Sarıbal: Skor Her Şeyi Göstermez, Tribünün Sesine de Bakacaksınız

CHP'li Orhan Sarıbal, referandumda 'evet' sonucunun çıkmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'futbol' benzetmesine karşın "Bir sonucu alıyorsanız o tribünlerin de sesini dinleyeceksiniz. Skor her şeyi göstermez. O tribünün sesinin ne olduğuna bakacaksınız. Ankara, İstanbul, İzmir'de tribünün sesini dinleyeceksiniz." dedi.



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sonuçlarıyla ilgili futbol benzetmesi yaptığını anımsatarak şu değerlendirmede bulundu: "Referandum zorla çıkarılarak kamunun olanakları kullanılarak bir partinin genel başkanı milletvekilleri içerde, basın tutsak, her gün yüzlerce insan gözaltına alınıyor. Böyle bir ortamda yapılan anayasa değişikliği futbol skoruna dönüştürülüyor. O zaman şunu da yapacaksınız, bir sonucu alıyorsanız o tribünlerin de sesini dinleyeceksiniz. Skor her şeyi göstermez. O tribünün sesinin ne olduğuna bakacaksınız. Ankara, İstanbul, İzmir' de tribünün sesini dinleyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, hakemle skor yazabilirsiniz ama o gerçek tribün gerçeğini değiştirmez. O sesi engellemez. Skoru elde etmiş olabilirsiniz ama sonuçta sandıkta halkın 'hayır' ını zorla gasp etmiş durumdasınız. YSK size bir hediye sunmuş olabilir. Mühürsüz zarfları, hayır çıktığında itiraz olsun diye kullanacaktınız. İtiraz edip seçimi iptal etmeye götürecektiniz. YSK çok küçük önemsiz oy oranıyla bu zarfları hayırın karşısında gerçekleştirdi ve siz bu itirazı görmemezlikten geliyorsunuz. YSK suç işlemeye devam ediyor. Toplumun bütününü ilgilendiren anayasa bu kadar oyla ne vicdan ne ahlak ne de siyasal anlamda karşılığı yoktur. Hayırı savunma mücadelemiz devam edecek. Bu düzenin getirdiklerine razı olmayacağız."