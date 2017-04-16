CHP'li Sandık Görevlisi Kalp Krizinden Öldü

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için yapılacak referandum da sandık başında görevli 55 yaşındaki Muzaffer Babayiğit, kalp krizi geçiren yaşamını yitirdi.



Altındağ İlçesinde, Hayme Hatun İlkokulu'nda CHP'den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı. Babayiğit'in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. Muzaffer Babayit'in cenazesi yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verilecek.



- Ankara