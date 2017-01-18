CHP'li Şahin'den Yeni Anayasa Değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, "Bu bir Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir" dedi.



CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, CHP İl Yönetimi ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Sağlık sorunları nedeniyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gecikmeli kutladığını ifade eden Başkan Şahin, "Değerli arkadaşlar, Türkiye'de dünyanın en çok tutuklu gazeteci olduğu dönemlerden geçiyoruz. Düşüncenin ve düşünenlerin, yazarların sorgulandığı yargılandığı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah düşünce özgürlüğünün yaygınlaştığı, düşüncenin önünde engellerin olamadığı bir Türkiyeyi hep beraber tekrar inşa ederiz diye düşünüyorum. Bu bağlamda gününüzü yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.



Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini desteklediklerini belirten Başkan Şahin, "Anayasa değişikliğiyle alakalı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesine biz de Tokat teşkilatı olarak aynen katılıyoruz. Bu bir Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir. Yani ülkemizde ekonomi dibe vurmuşken, cari açık hat safhaya gelmişken, istihdamda ciddi sıkıntılar varken, esnaf sıkıntılıyken, kimseye haber vermeden anayasa değişikliği yapıp başkanlığa geçmek gibi bir gayret içerisinde bulunmanın kabullenir bir tarafı yok. CHP grubunun bu konudaki gayretini görüyoruz. Direniyoruz direneceğiz, Meclisten geçmemesi için uğraş veren CHP vekillerini kutluyorum. Eğer Meclisten geçerse alanlarda CHP ile beraber tüm sağduyulu yurttaşlarla beraber bu anayasa değişikliğindeki maddelerin geçmemesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - TOKAT