CHP'li Sağlar: Ysk Açık Biçimde İktidardan Yana Taraf Tutmuştur

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, güvenli bir seçim yapılmadığını savunarak, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "Yüksek Seçim Kurulu açık bir biçimde iktidardan yana taraf tutmuştur" dedi.



Fikri Sağlar, referandumla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ne soru önergesi verdi. YSK'nın iktidar yanlısı tutumu nedeniyle güvenli bir seçim yapamadığını ileri süren Sağlar, "Oysa YSK'nın görevi seçimlerin yargı gözetimi ve denetimi altında yapılmasını güvence altına almaktır. Mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymak kanuna açıkça aykırı iken YSK ne hikmettir ki, sayıma başlandıktan sonra o pusulaları geçerli saymıştır. Aynı seçim kurulu yurtdışında kullanılan mühürsüz oy pusulalarını geçersiz saymıştır. Aynı seçim içinde YSK'nın iki ayrı uygulamasına tanık olduk. Anlaşılıyor ki, yasaları uygulamayan ya da kararlarını yasaların üstünde gören bir YSK ile karşı karşıyayız. Bu seçim asla meşru değildir" diye konuştu.



Sağlar, TBMM'ye verdiği ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlamasını istediği soruları şöyle sıraladı:



"58 milyon seçmen için 74 milyon pusula bastırmıştınız. 49 milyonu kullanıldığına göre geriye kalan 25 milyon boş pusula nerede? Neden oy verme işlemi bittikten sonra mühürsüz pusulaların da geçerli olacağı açıklaması yapılmıştır? Mühürsüz olmasına rağmen geçerli sayılan tek bir hayır oyu var mıdır? Mühürsüz olmasına rağmen geçerli sayılan oyların çıktığı sandıklar hangileridir, sandık numaralarını açıklar mısınız? Mühürsüz zarf ve pusula sayısı kaçtır? Bu pusulalardan çıkan evet ve hayır oranı nedir? Tüm sandıklarda 'Tercih' yazılı stampa olması gerekirken hangi sandıklarda tercih yerine evet yazılı stampalar vardı? Seçim Kanunu 98/4'e göre mühürsüz pusula ve zarflar geçersizdir. Dolayısıyla YSK'nın kararı kanuna aykırıdır. Bu sonuçla balkon konuşması yaparken yüzünüz kızarmadı mı?"



- Mersin