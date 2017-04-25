CHP'li Sağlar: MHP'li Bakanlar Görürsek Şaşırmayalım

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, referandumun ardından uyum yasalarının istenilen anlamda çıkarılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'ye ihtiyaç duyacağını söyleyerek, "Bu ittifakı sağlama almak için önümüzde yeni bir hükümet değişikliği ile MHP'li bakanlar görürsek şaşırmayalım. Bakıldığında rejim değişikliğini isteyen cephe, adım adım yoluna devam ediyor" dedi.



Referandum sürecini ve sonuçlarını değerlendiren ve 'Pek farkında değiliz. Rejim değişti' diyen Fikri Sağlar, henüz YSK'nın kesin sonucu ilan etmediği için Anayasanın gözle görülür değişikliklerinin yürürlüğe girmediğine dikkat çekti. Referandumun sonucunun tartışmasız ve yasadışı bir kararla değiştirildiğini ifade eden Sağlar, "Denilebilir ki 'zaten 2019'da tam olarak tek adam yönetimi başlayacak' Ama hayır 16 Nisan akşamı yeni dönem denilen, aslında, 3 yıldır anayasaya rağmen devam eden dönem, yeni bir kılıf içinde sunulmaya başladı. Tek adam yönetimi, ilk defa YSK'nın üzerinden uyguladığı oyunlar ve talimatlar çerçevesinde referandumun sonucunu tartışmasız ve yasadışı bir kararla değiştirdi. Böylece daha birinci dakikada, tek adam yönetiminin neler yapabileceği görüldü" diye konuştu.



MHP'Lİ BAKANLAR GÖRÜRSEK ŞAŞIRMAYALIM



Uyum yasalarının istenilen anlamda çıkarılması için Cumhurbaşkanının, AK Parti ve MHP'ye ihtiyaç duyacağına dikkat çeken Sağlar, sözlerini şöyle devam etti:



"Bu ittifakı sağlama almak için önümüzde yeni bir hükümet değişikliği ile MHP'li bakanlar görürsek şaşırmayalım. Bakıldığında rejim değişikliğini isteyen cephe, adım adım yoluna devam ediyor. Ancak 'sert ve vahşi bir oyun' içinde oldukları için etrafı yıkıp dökerek ilerliyorlar. OHAL bahanesiyle tutuklamalar, düşünce özgürlüğüne getirilen sansürler, korkutmalar ve baskı devam ediyor. Referandum sahtekarlığını dile getirenlere şiddet uygulanıyor. Milletin 'hayır oyuna' rağmen belledikleri yoldan yalanlar ve dolanlarla yürüyorlar."



- Mersin