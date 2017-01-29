CHP'li Öztürk Yılmaz: Türkiye'nin Tek Adam Rejimine Dönüştürülmesini Kabul Etmeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin tek adam rejimine dönüştürülmesini kabul etmeyiz" dedi.



Ardahan'ın Hanak İlçesi'ne bağlı Koyunpınar köyünde düzenlenen Cemevi açılışına katılan Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin demokratik karakterinin, demokratik sisteminin hiçbir suretle 'Tek adam' rejimine dönüştürülmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu Türkiye'nin bir meselesidir. Türkiye'nin bu meselesine tüm halk sahip çıkacaktır. Buradaki mücadeleyi, bayraktarlığını Türk halkı yapacaktır. Buradaki halk, öğretmenler doktorlar ve Türkiye'ye gönül vermiş sıradan insanlar yapacaktır. Bu dayatılan sistemi biz, yapılacak olan referandumda sandığa gömmek zorundayız. Eğer bunu başaramazsak Türkiye'deki demokratik sitem çöpe atılacak demektir. Önümüzde bir seçenek var, Türkiye'den mi yanayız, demokrasiden mi yanayız, yoksa Tek adamlık rejiminden ve diktatörlükten mi yanayız. Elbette Türkiye, demokrasinin tadına alışmış bir ülkedir. Türkiye inişli çıkışlıda olsa yıllardır demokratik kültüre alışmış bir ülkedir."



Referandumda korkutma ve sindirme politikası ile devlet imkanlarının kullanılabileceğine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:



"Referanduma giden süreçte, daha önceki seçim kampanyalarında gördüğümüz gibi devlet bütün imkanlarını bir siyasi partinin emrine nasıl sunduysa, şimdi de insanların akıllarını çelebilmek için, insanların fakirliğinden, yoksulluğundan, işsizliğinden yararlanıp bazı imkanlar sunabilir. Bu şu anlama geliyor, benim fikrim yetmiyor sizi ikna etmeye, imkanlarımızla sizi ikna edeceğim. Türkiye'nin altı oyulurken, rejimin altı oyulurken, demokrasi çöpe atılırken, insanların böyle kurnazlıklarla size sunduğu her ne imkan varsa alın çöpe atın. İkinci husus ise bir sindirme ve korkutma operasyonu devam ediyor. Bu dönem AKP'nin seçmeni ikna edebilmek için baskı uyguladığı bir dönem olabilir. Size şunu söyleyeyim korkuyu yok edin. Korku ile yaşamayı reddedin. Bu Cumhuriyeti kuranlar nasıl savaş verdiyseler, bizlerde demokratik bir savaşla bunu kazanalım. Biz namusumuzu korumak için bunu yapalım. Demokrasi ve cumhuriyet bizim namusumuzdur."



- Ardahan