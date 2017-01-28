CHP'li Öztrak: "Kılıçdaroğlu Bile Başkan Olsa 'Hayır'"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile biz başkanlık sistemine yine karşıyız" dedi.



Öztrak, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çerkezköy'e gelmekten ve partililerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Öztrak, anayasa referandumu ile ilgili de değerlendirmede bulundu.



Öztrak, "Anayasa konusu kamuoyu tarafından yeterince tartışılmış ve bilinen bir konu değil. Başkanlık sistemi ile toplumun tamamını temsil eden parlamento toplumun yarısını temsil eden başkanlık vesayeti altına alınmak isteniyor" dedi. Başkanlık sistemine karşı olduklarını yineleyen Öztrak "Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile biz başkanlık sistemine yine karşıyız" diye konuştu.



CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Engin Camcı ise, yönetim kurulunun 6 ay içerisinde yaptığı faaliyetleri açıkladı. Camcı "İlk olarak etkin kullanılmayan sosyal medya hesaplarımızı aktif hale getirdik. Yaptığımız her programı, ziyareti, etkinliği ve duyuruyu paylaşarak partililerimize ve halkımıza ulaşmak için çabaladık.19 Mayıs Gençlik Haftasında 1. Gençlik Şöleninde gençlerimiz ve halkımızla bir arada olduk. Partililerimizle, halkımızın mutlu ve acılı günlerinde yanlarında olmaya çalıştık. Düzenlenen tüm önemli etkinlik ve programlara yönetim olarak katıldık. İlçemizdeki resmi daire amirlerini, mülki idare amirlerini ve sivil toplum kuruluşlarına yönetim olarak ziyaretler gerçekleştirdik. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ziyarette genel başkanımıza ve milletvekillerimize 6 aylık faaliyet raporumuzu sunduk" dedi.



Açıklamaların ardından, Faik Öztrak ve CHP Çerkezköy İlçe Teşkilatı üyeleri ellerine 'Hayır' yazan pankartlar alarak toplu fotoğraf çektirdi. - TEKİRDAĞ