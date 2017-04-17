CHP'li Özgür Özel: "Yüzde 51'i Taşıyamazlar"
CHP'li Özgür Özel: "Yüzde 51'i taşıyamazlar" CHP Grup Başkan Vekili Özgür : "İtirazlarımız sonuç vermese de, Kenan Evren yüzde 92 'evet' aldığı Anayasayı taşıyamamıştı, bunlar da yüzde 51'i taşıyamazlar"ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "İtirazlarımız sonuç vermese...
CHP'li Özgür Özel: "Yüzde 51'i taşıyamazlar"
CHP Grup Başkan Vekili Özgür :
"İtirazlarımız sonuç vermese de, Kenan Evren yüzde 92 'evet' aldığı Anayasayı taşıyamamıştı, bunlar da yüzde 51'i taşıyamazlar"
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "İtirazlarımız sonuç vermese de, Kenan Evren yüzde 92 'evet' aldığı Anayasa'yı taşıyamamıştı, bunlar da yüzde 51'i taşıyamazlar" dedi.
TBMM'de Anayasa değişiklik referandumunu değerlendiren Özgür Özel, sonucu etkileyecek sayıda itirazlarının olduğunu belirterek, "Sonuç değişir, değişmez. Yüzde 49'un bu şartlar altında çıkmış olması, Cumhuriyet Halk Partisi için değil, tüm partilerden demokrasiye, Cumhuriyete sahip çıkanların zaferidir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın oy kaybettiğini iddia eden Özel, AK parti ile MHP'nin yüzde 12 civarında oy kaybettiklerini ve rejim tartışmalarının devam edeceğini ifade etti. Özel, "İtirazlarımız sonuç vermese de, Kenan Evren yüzde 92 'evet' aldığı Anayasa'yı taşıyamamıştı, bunlar da yüzde 51'i taşıyamazlar. Bu yüzde 51 ile rejim değişikliği yapmanın meşruiyeti yoktur. Elbette sonuçlar kesinleşince yeni Anayasa değişiklikleri meri olacaktır. Her meri olan metin meşru değildir. Yeni Anayasa 'evet' lehine kesinleşirse, meridir, ama meşru değildir. Bu meşruiyet tartışması; Anayasa, toplumun tüm kesimlerinin içine sinen, çok yüksek oranda katılımla yeniden değiştirilene kadar sürecektir. Kenan Evren'in taşıyamadığı yüzde 92'lik Anayasa'yı yüzde 51 ile taşıyacağını sananlar, güneşe doğru devam etsinler, erimeye devam edecekler" dedi.
Uyum yasalarının parti kurullarında tartışılıp karar verileceğini söyleyen Özel, "Bu meşru olamayan Anayasaya uygun kanun yapma sürecini dostlukları mezara kadar değil pazara kadar süren AKP-MHP nasıl yürütecekler? AKP'nin dar bölge taleplerine, seçim kanunu değişikliklerine MHP'nin cevabı, bakalım yaptıkları yanlışları biz hatırlatırken ve dün her beş seçmeninden dördü 'hayır' oyu veren MHP, bu sefer damarları şişe şişe itiraz edebilecek mi, bize söylediklerinin onda birini söyleyecekler mi, yoksa bu sefer kandırıldık deme sırası MHP'de mi" şeklinde konuştu.