CHP'li Özgür Özel 'Oy Hırsızlığına İmkan Yok' Demişti
CHP'li Özgür Özel referandum öncesi CNN Türk televizyonunda katıldığı programda “SEÇSİS denen sistemde herhangi bir hırsızlığa imkan yok ' demişti.
CHP'li Özgür Özel referandum öncesi CNN Türk televizyonunda katıldığı programda "SEÇSİS denen sistemde herhangi bir hırsızlığa imkan yok'demişti. Referandumda sandıktan 'evet' çıkması üzerine sandıklar 'hayır' cephesinde seçime hile karıştırıldığı iddiaları ortaya açılmaya başlandı. Gelişmeler üzerine CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak referandumun iptal edilmesini istedi. Yüksek Seçim ...