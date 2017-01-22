CHP'li Özgür Özel, Anayasa Değişiklik Teklifine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

CHP'li Özgür Özel, Anayasa Değişiklik Teklifine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

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