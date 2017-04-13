CHP'li Özel: "Hiç Aldanmadık, Kimseyi de Aldatmadık"

MANİSA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Biz ne 2010'da ne önce de sonra hiç aldanmadık, hiç kimseyi de aldatmadık" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Anayasa değişikliğiyle ilgili Özel, "Biz bu meseleyi çok net söylüyoruz. Seçilecek ilk başkan ve sonraki başkan Kılıçdaroğlu bile olsa karşıyız. Şu anda bir kişinin üzerine uygun bir kıyafet dikiyorlar ama bu bir sonrakinin üzerine oturması mümkün olmayan ve bir kriz çıkmasına neden olacak bir elbise bu. Bu ülke kolay kazanılmadı" dedi.



2010'daki referandum a değinen Özel, "12 Eylül 2010'da bir referandum vardı. O zaman HDP 'Yetmez ama evet' diyordu. MHP 'hayır' diyor ama miting yapmıyordu. AKP o günkü en samimi olduğu kişiyle birlikte 'evet'i savunuyordu. Diyorlardı ki hukukun üstünlüğü olacak, üstünlerin hukuku değil. Mahkemeler adil olacak diyorlardı. Sadece 'hayır'ı anlatan ve savunan CHP idi.



Bugün gelinen noktada yine evet diyorlar. Geçen sefer biz 'hayır' derken onlar 'evet' diyordu. Peki, ne oldu? Diyorlar ki, 'Kandırılmışım rabbim ve milletim beni affetsin.' Ancak şunu söyleyeyim. Biz ne 2010'da ne önce de sonra hiç aldanmadık, hiç kimseyi de aldatmadık" diye konuştu. - MANİSA