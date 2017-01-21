CHP'li Özel, Genel Kurul'da Erbakan ve Türkeş'in Ses Kaydını Dinletti

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Başbakan Necmettin Erbakan ve başbakan yardımcısı ve Milliyetçi Hareket Partisi kurucu Lideri Alparslan Türkeş'in ses kayıtlarını dinletti.



Anayasa değişikliği teklifi 18. madde görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Başbakan Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in Başkanlık sistemi ile ilgili ses kayıtlarını dinletti. - ANKARA