CHP'li Özel'den, Anayasa Değişikliği Paketinin TBMM'de Bekletilmesine Eleştiri

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, anayasa değişikliği paketinin 8 günden bu yana TBMM'de bekletildiğini belirterek, bunu AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde 'Hayır' oyunun yüksek çıkmasına bağladı. İlk kez, 'hayır' oylarının 6 puan öne geçtiğini kaydeden Özel, "Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. 'Kararsızlar neden 'hayır' oyu kulanacaklar tarafına geçti?' diye bakıyorlar" dedi. Özel, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesini de eleştirip, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a, "Dostsan, komşuysan, demokrasiye inanıyorsan, darbelere karşıysan o darbecileri bize vermen gerekir" diye seslendi. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişikliği paketinin hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmaması ilişkin DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin mutabakatıyla anayasa değişikliğinin 20 Aralık'ta TBMM Komisyonu'na getirildiğini hatırlatan milletvekili Özel, şöyle konuştu:



"10 gün süreyle gece- gündüz görüşüldü. Komisyonda konuşmak isteyenler yeterlilik önergeleriyle susturuldu. Çünkü çok aceleleri vardı. Daha sonra Genel Kurul'a geldi. 9 Ocak günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı, 12 gün boyunca görüşüldü. Genel Kurul'da yaşanan zaman baskısını, kavgaları zaten herkes biliyor. 21 Ocak'ta Genel Kurul'dan geçti. İki gün geç olsa ne olur sorumuza 'kaybedecek zamanımız yok, zaten metin değişmedi, komisyondan geldiği gibi onaylandı. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a gider, ertesi gün onaylanır. Mart'ın sonunda referandum olur' diyorlardı. 21 Ocak'ta geçti. Meclisten 8 saat içinde yollanabilecek olan metin 8 gündür mecliste tutuluyor. Cumhurbaşkanı, 'Arkadaşlar yollarsa hemen onaylayacağım' demişti. Arada bir tek fark var. Anayasa görüşmeleri başlarken 'hayır' diyenler 'Evet' diyenlerin iki puan gerisindeydi. Yüzde 43'e yüzde 41'di. Kimsenin anketi kimseden gizli değil artık. Şu an 'hayır' oylarının 'evet'lerin 6 puan önüne geçmesini hiçbirisi beklemiyordu."



"KARARSIZLAR 'HAYIR' DEMEYE BAŞLADI" Yüzde 20'ye yakın bir kararsız kesim olduğunu ve bunların 'hayır' demeye başladığını savunan Özel, AK Parti'nin kararsızların oyunun neden değiştiğini sorgulamaya başladığını dile getirdi. Özel, şöyle devam etti:



"Kararsızlar, metni bilmediklerini, değişiklikten haberlerinin olmadığını söylüyordu. Komisyondaki tartışmalar, genel kuruldaki direnişle vatandaş metni öğrendi. Kararsızlar, 'hayır' demeye başladı. 6 puan ile ilk kez 'hayır', 'evet'in önünde. Bu bütün hesapları bozdu. Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. Kararsızlar niçin 'hayır'a geçti diye bakıyorlar. Hani 26 Mart'ta referandum olacaktı? Dizler titriyor, mecliste bekletiyorlar. Koskaca gazi meclisi siyasi hedefleri için oyuncak haline getirdiler. Çünkü gittiğinde, Cumhurbaşkanı'na 'neden onaylamıyorsun? diyecekler. 15 günde orda bekleyebilir. Mümkün olduğu kadar geciktiriyorlar. Bundan sonra her yolu deneyerek bu referandumu yaptırmamaya çalışmaları sürpriz olmasın. Çünkü evdeki hesap meclise uymadı, saraydaki hesap meclise uymadı. Yanlış hesap meclisten ve kamu vicdanından döndü. Hayırdaki hızlı yükseliş vatandaşın neyin ne olduğunu öğrenmesine bağlı. İki sebep var. Atatürk'e verilmeyen yetkilerin verilmesine, cumhuriyetin temelinden sarsılmasına, ülkeyi bölünmeye götürecek olan yaklaşıma kararsızlar ve Türk milletinin büyük çoğunluğu 'hayır' demeye başladı. Her geçen gün 'hayır' diyenler güçleniyor. İtişin kakışın, darbın kimseye faydası yok. Vatandaş demek ki gizlemek istediği bir şey var diye düşünüyor. Gizlenenler ortaya çıktı. Türkiye'nin rejim değişikliğine, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda kurulmuş olan cumhuriyetin birilerine peşkeş çekilmesine artık kimsenin gönlü razı değil. Referandumda partiler yok, parti meselesi değil memleket meselesi. AKP'nin en koyu taraftarları 'bu kadar yetkiyi babam istese ondan bile şüphe ederim' diyorsa Türkiye'de değişen bir şeyler var."



"DOSTSAN, YOLDAŞSAN DARBECİLERİ BİZE VER" CHP'li Özel açıklamasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da seslendi. Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesini de eleştiren Özel, şöyle devam etti:



"Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi kabul edilebilir bir şey değil. Çipras, ilk geldiğinde sorunların çözüleceğini söylüyordu. ve 'Ege Denizi ne Türk gölüdür, ne Yunan gölüdür. Ege Denizi balıklarındır' demişti. Bu barışçıl yaklaşıma olumlu yaklaşmıştık. Ama bugün Türkiye'den kalkıp Yunanistan'a giden helikopter Türk helikopteridir. İçindeki darbeciler bizim ordumuzun içinde yetişmiş hainlerdir. Onlar darbecidir, ellerinde kan vardır. Dostsan, komşuysan, demokrasiye inanıyorsan darbelere karşıysan o darbecileri bize vermen gerekir. Bugün Yunanistan'ın tutumu komşulukla, sol değerlerle bağdaşmaz. Yunanistan'ın yaptığı komşuluk hukukuna da, yoldaşlık hukukuna da aykırıdır." - Manisa