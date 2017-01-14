AK Partili Başkanı Öven CHP'li Meclis Üyesi Partisinden İhraç Edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi CHP'li meclis üyesi Bekir Çapar, partisinin Bekilli ilçe teşkilatının talebi üzerine partiden ihraç edildi.

SUÇU: AK PARTİLİ BAŞKANI ÖVMEK

Çapar, geçen haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi Bekilli ilçe teşkilatının talebi üzerine disipline sevk edilmişti. Çapar, İl Başkanı Teoman Sancar'dan izin almadan televizyon programına çıkmak, özellikle büyükşehir bütçesi görüşmeleri esnasında tüm maddelere ret olarak alınan grup kararına uymamak ve konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı övmekle suçlanmıştı.

'KARAR BANA TEBLİĞ EDİLMEDİ'

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Haşim Teoman Sancar, kendisine her hangi yazılı bir kararın tebliğ edilmediğini, ancak ihraç olayından haberdar olduğunu ifade etti. Kararın Bekilli ilçe teşkilatının talebi üzerine alındığını ifade eden Sancar, kararın yazılı olarak pazartesi günü kendisine iletileceğini belirtti.