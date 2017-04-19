CHP'li Levent Gök : Böyle Bir Kararın Uygun Olmayacağı Kararına Varılmıştır

CHP'li Levent Gök : Böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştırCHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 'Meclis'ten çekilecek misiniz ?

CHP'li Levent Gök : Böyle Bir Kararın Uygun Olmayacağı Kararına Varılmıştır

CHP'li Levent Gök : Böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 'Meclis'ten çekilecek misiniz ? sorusuna "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır." şeklinde yanıt verdi

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